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رياضة
إنجلترا تكتسح إسبانيا وتتوج بلقب مونديال الناشئين
السبت 28 أكتوبر 2017 07:25 م
إنجلترا تكتسح إسبانيا وتتوج بلقب مونديال الناشئين
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إنجلترا تكتسح إسبانيا وتتوج بلقب مونديال الناشئين
على المصرى
توِّج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم لكرة القدم للناشئين "تحت 17 عامًا"، بالفوز على إسبانيا، بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى اللقاء الذى أقيم بينهما، اليوم السبت، على ملعب فيفيكاناندا بالهند.
سجل لمنتخب الأسود الثلاثة، ريان بريوستر في الدقيقة 42، ومورجان جيبس فى الدقيقة 58، وفودين فى الدقيقتين 69 و89، ومارك جوبي فى الدقيقة 85، فيما أحرز هدفي إسبانيا سيرجيو جوميز فى الدقيقتين 10 و32.
وقلب منتخب إنجلترا تأخره بهدفين مقابل هدف، أمام الماتادور الإسبانى، مع نهاية الشوط الأول، لفوز كبير مع بداية الثانى، بخمسة أهداف مقابل هدفين، في واحدة من أفضل مباريات البطولة.
وفى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حصد منتخب البرازيل، اليوم السبت أيضًا، الميدالية البرونزية في المونديال، بعد فوزه على منتخب مالي، بهدفين نظيفين، على نفس الملعب.
انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدمت البرازيل بهدف فى الدقيقة 55، عبر آلان سوزا، ثم عزز يوري ألبرتو تقدم راقصى السامبا فى الدقيقة 88، لينتهي اللقاء بفوز ناشئي السيليساو بهدفين دون رد.
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