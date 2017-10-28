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استثمار
5 مليارات جنيه لإنشاء أكبر منتجع سياحى ببورسعيد
السبت 28 أكتوبر 2017 06:37 م
5 مليارات جنيه لإنشاء أكبر منتجع سياحى ببورسعيد
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5 مليارات جنيه لإنشاء أكبر منتجع سياحى ببورسعيد
بورسعيد- أمانى العزازى
وضع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، يرافقه سليمان وهدان، وكيل البرلمان، والدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ومحمد جمال عمر عضو مجلس إدارة شركة تاور باى، اليوم السبت، حجر الأساس للمنتجع السكنى الضخم «تاور باي»، الذي سيتم إنشاؤه على أحدث الطرق المعمارية العالمية.
وخلال كلمته قال الغضبان إن محافظة بورسعيد الآن تتجه نحو التقدم الصناعي والاستثماري والسياحي، وناشد كل أبناء بورسعيد العمل والمضي قدمًا نحو مستقبل أفضل.
حضر مراسم الافتتاح عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية والمستثمرين بمحافظة بورسعيد.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة المنفذة للمشروع إن هذا المشروع هو الأول من نوعه على شاطئ البحر المتوسط ببورسعيد، يأتي تنفيذا لرؤية الدولة لخلق مجتمعات متكاملة، ويقام على مساحة 102 فدان، ويقع بين محافظتي بورسعيد ودمياط على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وسوف يتوافر بالمشروع فندق “هيلتون”، وسيكون به 200 غرفة مطلّة على البحر “سيتم تشغيلها خلال الـ4 سنوات المقبلة، ويحتوي المشروع على مول تجاري يضم مجموعة متنوعة من محالّ التجزئة ومنافذ التسوق؛ لتوفير أقصى درجات الراحة للمقيمين. ويصل حجم استثمارات المشروع إلى 5 مليارات جنيه ويسهم في توفير 2000 فرصة عمل.
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