EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مباشر تسلط الضوء على قطاعي الاستهلاك ومواد البناء
السبت 28 أكتوبر 2017 05:53 م
مباشر4555
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
المصرية الكويتية : لاتأثير مباشرا للتعويم على نتائج الأعمال
EPEA تسعى لإطلاق شهادة محلل مالى للاستثمار المباشر
مباشر4555
مصطفى طلعت
سلطت شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، الضوء على أبرز القطاعات المرشحة لتحقيق معدلات نمو على صعيد الأرباح والإيرادات خلال الفترة المقبلة.
توقع أحمد عبد النبي، المحلل الإستراتيجي بشركة مباشر، أن يحتل القطاع الاستهلاكي صدارة القطاعات من الإيرادات، نهاية العام، بنمو قدره ٢٧٪؛ بينما رجح أن يحتل قطاع مواد البناء المرتبة الأولى في الأرباح بنمو متوقع قدره ٤٢.٨٪ مقارنة بالعام السابق.
وأوضح عبدالنبي خلال حلقة نقاشية بمناسبة افتتاح مقر الشركة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اليوم السبت؛ أن القطاعات تمثل عامل مهم للمستثمر لاختيار السهم الأمثل في البورصة.
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا