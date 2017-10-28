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نقل وملاحة
إحباط تهريب طائرة تجسس بأسوان
السبت 28 أكتوبر 2017 05:48 م
طائرة تجسس
أخر الأخبار
طائرة تجسس
مها أبوودن
أحبطت جمارك مطار أسوان برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش الركاب من ضبط محاولة تهريب طائرة تنصت وتجسس بالمخالفة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003م وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1998م والتعليمات الأمنية
ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط إير ليجر القادمة من الصين إشتبه ناصر أبوالوفا مأمور التفتيش في أحد الركاب الصينين القادمين
وبالتفتيش تبين وجود طائرة تجسس وتنصت مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة أسفلها وملحق بها جهاز تحكم من عن بُعد ومزودة بكارت ذاكرة لحفظ ما يتم تصويره
قرر على طلبة مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطائرة والعرض علي الجهات الامنية المختصة
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