80.3 مليون دولار إجمالي صادرات قطاع السيارات ومكوناتها

الدولة
حجم الصادرات
المملكة المتحدة
20.791.025
النيجر
7.729.553
الامارات
6.761.838
السعودية
5.557.674
الكاميرون
5.226.195
فرنسا
4.903.551
الكونغو
4.204.476
قطر
4.082.921
مالطا
3.739.942
كوت ديفوار
2.899.402
ألمانيا
2.540.883
البرتغال
2.305.052
اليابان
1.617.357
بنين
1.476.962
التشيك
1.115.725
أثيوبيا
1.064.012
فلسطين
674.445
521.014
الكويت
492.012
جنوب أفريقيا
357.324
الولايات المتحدة الأمريكيه
315.245
الأردن
233.674
ايطاليا
241.256
هولندا
198.033
رواندا
196.000
الصومال
191.796
الصين
145.295
تونس
143.430
نيجيريا
119.095
سلوفينيا
103.303
سوريا
90.429
بولندا
77.798
فيتنام
55.556
روسيا الاتحادية
45.947
ألبانيا
43.944
كوبا
31.586
عمان
19.485
العراق
17.327
كينيا
14.000
السودان
13.455
ليبيا
13.294
موريتانيا
7.559
استراليا
7.440
النمسا
1.621
لبنان
1.416
فنلندا
898
كازاخستان
527
ايران
339
الصرب
67
السويد
57
إجمالى الدول: 50 دولة
80.391.235
إعداد - المال القيمة: بالدولار