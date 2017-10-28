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سيــارات

80.3 مليون دولار إجمالي صادرات قطاع السيارات ومكوناتها

الرسوم الجمركية على السيارات
الرسوم الجمركية على السيارات
الرسوم الجمركية على السيارات


أحمد عوض

سجلت إجمالي صادرات قطاع السيارات ومكوناتها، 80 مليونا و391 ألفًا و235 دولاراً خلال الـ 7 أشهر اﻷولى من العام الحالي، بحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب التقرير؛ بلغ عدد المركبات التي صدرت خلال تلك الفترة، 658 وحدة، بقيمة 65 مليونا و379 ألفًا و788 دولارا، ويقدر إجمالي صادرات مكونات السيارات بـ 15 مليونًا و11 ألفا و447 دولارا.

وتصدرت "المملكة المتحدة"، قائمة الدول المستوردة من قطاع السيارات ومكوناتها، بقيمة 20.7 مليون دولار، لتستحوذ على 25.8% من حجم صادرات القطاع، وتبعتها “النيجر” بـ 7.7 مليون، تليها "الإمارات" بقيمة 6.7 مليون دولار.

وجاءت “السعودية” فى المرتبة الرابعة، بقيمة 5.5 مليون دولار، و "الكاميرون” بـ  5.2 مليون دولار، و"فرنسا" بـ 4.9 مليون.

واحتلت الصين، المرتبة الـ27 بقائمة الدول المستوردة لقطاع السيارات ومكوناتها،بقيمة تبلغ 145 ألفا و295 دولارًا، فيما جاءت "السويد" فى المرتبة اﻷخيرة، بـ 57 دولارًا.

وعلى صعيد الواردات؛ بلغ إجمالي المركبات المستوردة خلال الـ 7 أشهر اﻷولي،  110 آلاف و966 وحدة من "سيارات الركوب، والنقل، والشاحنات"، بقيمة 841 مليونا و739 ألفا و813 دولارا.

وبحسب بيانات مصلحة الجمارك؛ بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب " الملاكي" المفرج عنها خلال تلك الفترة، 31 ألفا و380 وحدة، لتستحوذ على 28% من اجمالى المركبات المستوردة.

ويوضح الجدول التالي، قائمة 50 دولة مستوردة من قطاع السيارات ومكوناتها:

الدولة

حجم الصادرات

المملكة المتحدة

20.791.025

النيجر

7.729.553

الامارات

6.761.838

السعودية

5.557.674

الكاميرون

5.226.195

فرنسا

4.903.551

الكونغو

4.204.476

قطر

4.082.921

مالطا

3.739.942

كوت ديفوار

2.899.402

ألمانيا

2.540.883

البرتغال

2.305.052

اليابان

1.617.357

بنين

1.476.962

التشيك

1.115.725

أثيوبيا

1.064.012

فلسطين

674.445

التشيك

521.014

الكويت

492.012

جنوب أفريقيا

357.324

الولايات المتحدة الأمريكيه

315.245

الأردن

233.674

ايطاليا

241.256

هولندا

198.033

رواندا

196.000

الصومال

191.796

الصين

145.295

تونس

143.430

نيجيريا

119.095

سلوفينيا

103.303

سوريا

90.429

بولندا

77.798

فيتنام

55.556

روسيا الاتحادية

45.947

ألبانيا

43.944

كوبا

31.586

عمان

19.485

العراق

17.327

كينيا

14.000

السودان

13.455

ليبيا

13.294

موريتانيا

7.559

استراليا

7.440

النمسا

1.621

لبنان

1.416

فنلندا

898

كازاخستان

527

ايران

339

الصرب

67

السويد

57

إجمالى الدول:  50 دولة

80.391.235

      إعداد - المال                                                         القيمة: بالدولار



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