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سيـــاســة
السيسي يبحث تدابير تأمين الحدود البرية والبحرية
السبت 28 أكتوبر 2017 04:49 م
اجتماع الرئيس
أخر الأخبار
اجتماع الرئيس
خاص
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت اجتماعاً ضم الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، واللواء أركان حرب محمد فريد حجازي مساعد وزير الدفاع، لبحث تدابير تأمين الحدود البرية والبحرية لمصر.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع جاء في إطار متابعة التطورات الأمنية في البلاد وجهود ملاحقة الجماعات الإرهابية، لاسيما بعد الاشتباكات التي جرت أمس الجمعة بين قوات الشرطة وبعض العناصر الإرهابية في طريق الواحات، وأسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع على تقارير بشأن التدابير الجاري اتخاذها لضمان تأمين الحدود البرية والبحرية للبلاد، وإحكام السيطرة على المنافذ والمعابر.
ووجه باستمرار تحلي جميع الأجهزة المعنية بأعلى درجات الاستعداد لمواجهة الجماعات الإرهابية وملاحقتها، بالنظر إلى التحديات الأمنية في المنطقة ومخاطر الإرهاب المتزايدة.
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