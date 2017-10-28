ضبط قطعة أثرية من النحاس قبل تهريبها بمطار الغردقة

دعاء محمود

نجحت وزارة الآثار، متمثلة في الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، اليوم السبت، في ضبط أيقونة ثلاثية مركبة من النحاس ترجع للقرن الثامن عشر ميلادي، أثناء محاولة أحد السائحين الروس تهريبها من مطار الغردقة الدولي إلى ألمانيا.

وصرح أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه فور معاينة الأيقونة والتأكد من أثريتها تم مصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983.

من جانبها، قالت نجلاء القبرصلي مدير عام المنافذ الأثرية الجوية، إن الأيقونة مزخرفة بمناظر دينية للسيدة العذراء والسيد المسيح على الطراز البيزنطي، لطائفة الروم الأرثوزوكس اليونانيين بمصر.