دايس تعلن السعر الاسترشادي لطرح جزء من أسهمها

دايس

المال - خاص



أعلنت شركة "دايس" للملابس الجاهزة، اليوم السبت، عن بدء اتخاذ إجراءت الطرح العام والخاص بالسوق الثانوية لـ 33.046 مليون سهم من رأسمالها، والمملوكة حالياً لشركة الوطنية للمنسوجات "جراندفيو"، ومساهمين آخرين، (المساهمين عارضي البيع)، بإجمالي ما يعادل 62.35% من أسهم رأسمالها.



وأعلنت الشركة أن السعر الاسترشادي للسهم سيتراوح بين 22.6 جنيه، و27.10 جنيه، علمًا بأن السعر النهائي لعملية الطرح قد يختلف بالزيادة أو النقصان عن السعر الاسترشادي.



من جانبه، صرح ناجي توما، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ "دايس"، بأن الشركة تعكف على دراسة وتنفيذ التوسعات الاستراتيجية، وتسعى إلى تحقيق معدلات النمو المستهدفة على جميع المستويات.



وتتبنى دايس نموذج التكامل الرأسي في إدارة أعمالها، ما ساعدها على تحقيق معدلات النمو المستهدفة منذ نشأتها عام 1989، من خلال تنفيذ التوسعات، بجانب صفقات استحواذ، وتمتلك "دايس" 9 شركات تابعة يتنوع نشاطها بين الملابس الجاهزة، والصباغة، والطباعة، إضافة إلى موقع الشركة في مجال التصدير، ما ساعدها على تحقيق إيرادات دولارية تمثل 73.2% من إجمالي إيراداتها بالنصف الأول من 2017، بجانب امتلاكها واحدة من أشهر علامات الملابس الجاهزة بالسوق المصري "دايس" والتي ساهمت في 10.5% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.



وبحلول منتصف العام الحالي بلغ عدد المصانع التابعة لـ "دايس" 12 مصنعًا بطاقة إنتاجية 11.3 ألف طن، لنشاط الحياكة، و18.8 ألف طن لنشاط الصباغة، و26.9 مليون قطعة لنشاط الصباغة.



يشار إلى أن إيرادات دايس سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي 512.7 مليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 56.7% مقابل الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما سجلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 140 مليون جنيه خلال نفس الفترة.



وبلغ هامش الأرباح التشغيلية 27.3%، ما دعم الشركة لتحقيق صافي أرباح بقيمة 95.2 مليون جنيه، خلال الأشهر الستة الأول من العام الحالي، كما سجل هامش صافي الربح 18.6% خلال نفس الفترة.