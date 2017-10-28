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مدبولى يطلب سرعة الانتهاء من كوبرى العبور
السبت 28 أكتوبر 2017 02:28 م
كوبرى العبور
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كوبرى العبور 3
بدور إبراهيم :
تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ كوبرى العبور، وهو كوبري علوى عند تقاطع الطريق مع ميدان العبور (جهينة)، بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه.
وأوضح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن كوبري العبور أصبح 5 حارات في كل اتجاه، لإمكان تخصيص حارة في كل اتجاه للقطار المكهرب حال تشغيله، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بشركة الصوت والضوء في إضاءة الكوبري بالكامل.
وشدد وزير الإسكان على التنسيق الحضاري للإعلانات، التي سيتم عرضها على الكوبري، ووجه بمضاعفة العمل، وسرعة الانتهاء من التنفيذ، نظراً لأهمية هذا الكوبري في تسهيل الحركة المرورية.
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