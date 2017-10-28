المصرية للاتصالات تبدأ تدريب موزعيها المعتمدين غدًا‎

الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات

مصادر: الدورة مدتها 4 أيام تنتهى الأربعاء



محمود جمال



علمت " المال " أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ غدا الأحد تدريب موظفى موزعيها المعتمدين على تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية.



وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمصرية إن الشركة أخطرت الموزعين بأن مدة التدريب 4 أيام تنتهى الاربعاء المقبل، ومن المرجح بدء تقديم الموزعين للخدمة رسميا يوم الخميس.

يشار إلى أن المصرية تعاقدت منذ أسابيع مع 16 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «الفرانشايز» من أبرزها «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تلانضمت اليها مؤخرا شركتين جديدتين هما " صحارى " و" فريندز ".



يذكر أن المصرية بدأت منذ 18 سبتمبر الماضى تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر كمرحلة أولى بنظام التجوال المحلى لحين بناء شبكاتها المستقلة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.



كانت «المال» قد انفردت فى 16 أغسطس الماضى، بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى الشركة، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع المصرية.