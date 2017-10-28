EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
المصرية للاتصالات تبدأ تدريب موزعيها المعتمدين غدًا
السبت 28 أكتوبر 2017 01:52 م
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
أخر الأخبار
الشعار الجديد شركة المصرية للاتصالات
مصادر: الدورة مدتها 4 أيام تنتهى الأربعاء
محمود جمال
علمت " المال " أن الشركة المصرية للاتصالات ستبدأ غدا الأحد تدريب موظفى موزعيها المعتمدين على تقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية.
وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمصرية إن الشركة أخطرت الموزعين بأن مدة التدريب 4 أيام تنتهى الاربعاء المقبل، ومن المرجح بدء تقديم الموزعين للخدمة رسميا يوم الخميس.
يشار إلى أن المصرية تعاقدت منذ أسابيع مع 16 موزعا معتمدا للعمل معها فى تقديم خدمات المحمول بنظام «الفرانشايز» من أبرزها «سبرنت إيجيبت»، و«داتا نت»، و«حبيبة نت»، و«إن إى سى»، و«فرست كوم»، و«كمبيوتر برانت»، و«مصر دى إس إل»، و«فيوتشر»، و«إيه تى داتا»، و«فرى تلانضمت اليها مؤخرا شركتين جديدتين هما " صحارى " و" فريندز ".
يذكر أن المصرية بدأت منذ 18 سبتمبر الماضى تقديم خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر كمرحلة أولى بنظام التجوال المحلى لحين بناء شبكاتها المستقلة التى تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات 4G.
كانت «المال» قد انفردت فى 16 أغسطس الماضى، بالكشف عن الشروط الفنية الواجب توافرها فى شبكة موزعى الشركة، ومنها ضرورة ألا تقل مساحة فرع الموزع عن 30 مترًا مربعًا، وأن يكون مزوداً بأحدث الديكورات والتجهيزات التكنولوجية لتقديم خدمات الموبايل، إلى جانب امتلاكه سابقة أعمال جيدة مع المصرية.
الشركة المصرية للاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا