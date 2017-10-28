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عقـــارات
طرح 5 مناقصات عامة بـ4 مدن جديدة
السبت 28 أكتوبر 2017 01:40 م
المنيا الجديدة
أخر الأخبار
المنيا الجديدة
المال – خاص
طرحت مدن 15 مايو وبنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة والسادات، 5 مناقصات عامة بين شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، من المقرر البت بها خلال نوفمبر المقبل.
وأعلن جهاز مدينة 15 مايو، عن طرح مناقصتين عامتين، الأولى أعمال تدعيم العمارة رقم 1 حى "د" مجاورة "7"، والعمارة رقم "3" حى "ه" مجاورة "8"، المناقصة الثانية أعمال تدعيم العمارة رقم "7" حى "أ" مجاورة "9"، والعمارة رقم "4" حى "د" مجاورة "9"، ومن المقرر عقد جلستى الاستفسارات للمناقصتين فى 1، 2 نوفمبر، وجلستى فض المظاريف الفنية 15 و16 نوفمبر، وفئة التصنيف المناسبة للمناقصتين السادسة أعمال مبانى.
وجهاز مدينة بنى سويف الجديدة أعلن عن طرح تنفيذ أعمال استكمال زراعة منطقة إبني بيتك ( 1 ) بالحي السادس بالمدينة، في مناقصة عامة بين شركات المقاولات، وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة فى 2 نوفمبر، وجلسة فض المظاريف الفنية فى 16 نوفمبر، وفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الخامسة أشغال عامة ومحطات قوى مائية وحرارية.
ويطرح جهاز مدينة السادات، استكمال تنفيذ مبنى مدرسة تعليم أساسي بالمنطقة السكنية الخامسة عشر بالمدينة، على حساب شركة الأمل للمقاولات المتكاملة في مناقصة عامة، وتعقد جلسة الاستفسارات للمناقصة فى 5 نوفمبر، وجلسة فض المظاريف الفنية 19 نوفمبر، والفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الرابعة أعمال مبانى متكامل.
أما جهاز مدينة المنيا الجديدة أعلن عن طرح أعمال تنفيذ الجزر الوسطى شاملة شبكة الرى بالحى السادس، عدا المجاورة الثامنة، وتعقد جلسة الاستفسارات 5 نوفمبر، وفض المظاريف الفنية 19 نوفمبر، وفئة التصنيف المناسبة للمناقصة الرابعة أعمال طرق وكبارى وسكك حديدية.
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