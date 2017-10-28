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عقـــارات
طرح 69 وحدة تجارية للبيع بالمزاد العلنى بالمدن الجديدة
السبت 28 أكتوبر 2017 01:24 م
مدينة السادات
أخر الأخبار
مدينة السادات
المال – خاص
أعلنت مدن السادات والفيوم الجديدة والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة، عن طرح 69 وحدة تجارية وإدارية مهنية للبيع، بالمزاد العلنى خلال نوفمبر المقبل.
ويعقد جهاز مدينة السادات مزادين خلال الشهر المقبل، الأول لبيع 29 وحدة تجارية وإدارية ومهنية بمساحات بين 60 إلى 121 مترًا بالأسواق التجارية بالمناطق السكنية المختلفة بالمدينة، وتعقد الجلسة فى 15 نوفمبر.
ويقام مزاداً آخر لبيع 3 محلات تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 20 و61 مترًا ووحدة إدارية مهنية، بمساحة 102.5 متر بالمناطق السكنية السابعة عشر بمشروع دار مصر، والسادسة عشر بمشروع ابنى بيتك، المرحلة الأولى والمنطقة السكنية الأولى بالمدينة، وتعقد جلسة المزاد فى 8 نوفمبر المقبل.
وطرح جهاز مدينة الفيوم الجديدة 6 محلات تجارية بمساحات تتراوح بين 32 و99 مترًا، و2 وحدة مهنية وإدارية بمساحات 33 و67 مترًا بالسوق التجارية الإدارية بمنطقة خدمات "بانى بيتك" بالحى الثالث، وتعقد جلسة المزاد 13 نوفمبر.
وجهاز مدينة العاشر من رمضان يطرح 4 محلات تجارية، و2 صيدلية بمساحات تتراوح بين 15 و31 مترًا بالأسواق التجارية الصغيرة بالمجاورتين 70 و71 بالمدينة، وتعقد جلسة المزاد فى 19 نوفمبر.
وطرح جهاز مدينة برج العرب 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بالحى السكنى الأول والثانى، بمساحات تتراوح بين 26 و108 أمتار، وتعقد جلسة المزاد فى 14 نوفمبر.
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