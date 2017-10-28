شاكر يتابع خطة تحويل الخطوط الهوائية إلى أرضية

محمد شاكر 2

عمر سالم



اجتمع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، برؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع، بحضور كل من المهندس أسامة عسران نائب الوزير، والمنهدس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.



واستعرض شاكر، خلال الاجتماع متابعة تنفيذ خطة تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، وذلك لتلافى خطورة هذه الخطوط التي تمر أعلى المدارس والمستشفيات العامة، وحصرت شركات التوزيع الخطوط الهوائية المطلوب إحلالها بكابلات أرضية أو تغيير مسارها.



وشدد شاكر خلال اللقاء على ضرورة مراعاة الجودة والدقة، وكذلك سرعة التنفيذ مع تقديم تقارير دورية.



وخلال الاجتماع مناقشة خطة شركات التوزيع ومعدلات التحصيل وشكاوي المواطنين من ارتفاع قيمة بعض الفواتير والقضاء عليها، من خلال مراجعتها بدقة في مراكز الإصدار.