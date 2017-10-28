عبد العال يلتقي الجالية المصرية بنيويورك

علي عبدالعال رئيس البرلمان 77

ياسمين فواز



صرح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بأن الوفد البرلماني المصري للولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، والوفد المرافق له، سيلتقي -مساء اليوم السبت- الجالية المصرية في نيويورك، مع السفير هشام النقيب، قنصل عام مصر، بمقر القنصلية المصرية بنيويورك.



يأتي هذا اللقاء في إطار التواصل المستمر مع المصريين بالخارج.