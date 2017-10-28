برلماني يطالب بتحويل تراخيص الشاحنات إلى النقل

وزارة النقل

ياسمين فواز



اعترض النائب محمد بدوي دسوقي،عضو لجنة النقل والمواصلات، على قرار الحكومة بإنشاء جهاز لتنظيم النقل، إذ إن فكرته تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنوياً وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يعد أعباء إضافية على المواطنين، مشيراً إلي أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات الأمر الذي يشكل أعباء أخرى على القطاع، قائلاً: " مش عارف السائقين هيأخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".



وأشار بدوي،إلى أنه يتم استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية تحت مسمي تيسير سيارة نقل " لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقاً لنوع وحمولة كل سيارة، متسائلاً من جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.



وطالب عضو لجنة النقل والمواصلات، نقل تابعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلي وزارة النقل مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن تراخيص سيارات النقل في جهاز واحد، لافتاً إلي أن وزارة الداخلية تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن والطمأنينة للشعب والحفاظ علي الأمن العام، كما أن عملية التراخيص عمليات إدارية وفنية تخضع لإشراف فنين وخبراء.



وتابع، إلي أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، مشيراً إلي أن الهدف من القانون هو أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن التراخيص لوسائل المواصلات، بدلاً من وجود جهتين للحصول على التراخيص ممثلة فى وزارتى الداخلية والنقل.



وأضاف بدوي،قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، كما أشار إلي أننا لدينا عجز فى عدد الأساطيل للنقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 ملايين جنيه".