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بورصة وشركات
العقارات اﻷنشط بالبورصة للأسبوع الثاني
السبت 28 أكتوبر 2017 11:46 ص
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المال – خاص
تصدر قطاع العقارات للأسبوع الثاني على التوالي قائمة القطاعات اﻷنشط بالبورصة المصرية خلال أسبوع، وذلك من حيث كمية التداول، بحجم بلغ 692.6 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.4 مليار جنيه.
وجاء في الترتيب الثاني قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، بحجم تداول بلغ 462.5 مليون ورقة مالية، بقيمة 1.3 مليار جنيه، تلاه قطاع السياحة والترفيه بـ 214.3 مليون ورقة مالية، بقيمة قُدرت بنحو 365.4 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات بحجم 207.5 مليون ورقة مالية بقيمة 308.9 مليون جنيه، وفي الترتيب الخامس جاء قطاع خدمات ومنتجات وصناعة السيارات بحجم 130.7 مليون ورقة مالية بـ 296 مليون جنيه.
وسجلت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًّا، خلال تداولات الأسبوع الحالي، إذ صعد المؤشر الرئيسي "EGX30" بنسبة 1.76% إلى 13955 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 1.16% إلى 774 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.27% إلى 1740 نقطة.
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