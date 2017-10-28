برلماني يطالب وزير الصناعة بإنشاء معهد لتأهيل الشباب

طارق قابيل 8

ياسمين فواز:



قدم عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس صباح اليوم السبت، طلبا للمهندس طارق قابيل وزير الصناعة، أثناء افتتاحه مركز الكفاية الإنتاجية بالسويس، يطالبه بإنشاء معهد لتأهيل الشباب لسوق العمل بالسويس.



وأضاف فى طلبه " نظراً لأهمية محافظة السويس تاريخياً وجغرافياً وباعتبارها المحافظة الأولي الصناعية على مستوي الجمهورية، بعد حلوان والعاشر من رمضان وذلك للتعدد والتنوع فى الصناعات الوطنية " بترول – بتروكيماويات " والصناعات الحديدية " الزجاج – الأسمدة – الأسمنت – السيراميك والأدوات الصحية والغزل والملابس الجاهزة".



وتابع : " فضلا عن تواجد 3 مناطق استثمارية ومنطقتي تنمية شمال غرب خليج السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس ".



و أضاف : " ومن هنا .. نطالبكم بالموافقة على إنشاء معهد عالي صناعي تابع للكفاية الإنتاجية ووزارة الصناعة لتخريج فني عالي المستوي ليلبي احتياجات السوق .. مع العلم بأن الأراضي الشاسعة داخل وخارج مركز التدريب المهني الذي سوف تفتتحونه اليوم ، وأوكد لكم بأن المحافظة لن تبخل على شبابها وأهداف التنمية وخفض البطالة بين شباب السويس بتقديم جميع العون فى الأمر واثق فى تحقيق هذا المطلب العادل خدمة لشعب السويس البطل وللاقتصاد الوطني.



كان وزير الصناعة افتتح المركز بحضور ممثلين لمركز التنمية الصناعية، ومديرية القوي العاملة بالإضافة إلى اللواء أحمد حامد محافظ السويس.



يذكر أن النائب عبد الحميد كمال، قدم مذكرة إلى اللواء أحمد الهياتمي محافظ السويس السابق، واللواء أحمد حلمي محافظ السويس، من أجل تطوير مركز الكفاية الإنتاجية وتذليل العقابات الإدارية والتنسيق مع الشركات ورجال الأعمال لتوفير فرص عمل للشباب، وحديثي التخرج عن طريق مركز الكفاية الإنتاجية.