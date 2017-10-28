نواب ونائبات قادمات : قوات الأمن لا يكسرها أي إرهاب

حادث الواحات

إيمان عوف:



أشادت رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، بالعمليات العسكرية التي قامت بها عناصر من الأمن الوطني والعمليات الخاصة والأمن العام والأمن المركزي بوزارة الداخلية، والتي استعانت فيها بالقوات الجوية عند الكيلو 175 بطريق الخارجة أسيوط، ونجحت فى تصفية 13 إرهابيا تم نقل جثثهم إلى مشرحة أسيوط.



وأكدت في بيان اليوم السبت، أن هذه الضربة الأمنية الجديدة لمعاقل الإرهابيين تثأر لشهدائنا الذين فقدناهم في عملية الواحات الإرهابية، مشددة علي أن قوات الأمن لا يكسرها أي إرهاب لأنهم يجاهدون أهل التطرف ويفدون الوطن بأرواحهم.



وقالت إنه تم استيعاب دروس الماضي فى هذه العملية، ومنها الاستعانة بالطيران، الذي كان له أكبر الأثر فى نجاح العملية.



ودعت إلى ضرورة تكثيف توجيه الضربات الاستباقية الناجحة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لتقويض قدرتها على نشر العنف والتخريب، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصرنا الغالية، مضيفة أن هذه الضربة الأمنية كانت موجعة أشد الوجع للإرهابيين، وهو ما يتطلب منا مزيد من الحيطة والحذر.