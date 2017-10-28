الأرصاد: طقس السبت معتدل نهارًا والعظمى بالقاهرة 28 درجة

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت أن يمتد الانخفاض فى درجات الحرارة ليشمل باقى الأنحاء ليسود طقس معتدل نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية والرياح أغلبها غربية الى شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وخليج السويس مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط فتكون غربية والرياح السطحية على البحر الأحمر فتكون شمالية غربية.



وتبلغ درجات الحرارة فى القاهرة 28 20، وفى وسط الدلتا 20 28 الاسكندرية 17 26، بلطيم 17 27، مطروح 17 26.





