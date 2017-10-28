تشغيل أول خط نقل مميز لربط المدن الجديدة بالأتوبيس الذكي

أتوبيس نقل متوسط شيفروليه 9986

المال -خاص



في إطار توسعاتها التشغيلية في مجال النقل العام الذكي، أعلنت شركة مواصلات مصر شركة النقل الحضاري الذكي عن تشغيل أول خط مميز لربط المدن العمرانية الجديدة بالقاهرة خط رقم 618 (العبور – كلية البنات) بدءًا من اليوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2017.



أكد الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر: "أن الشركة لديها خطة زمنية للعمل بها بعد تشغيل أول منظومة للنقل الجماعي الذكي في السوق المصرية من خلال أتوبيسات مكيفة ومزودة بخدمات الإنترنت المجاني Wifi ومكان «USB» لشحن الموبايل وسماعات بجوار كل كرسي، بالإضافة للدفع الإلكتروني للتذاكر وعدم السماح قطعيا بوقوف أي راكب ".



وأضاف: "أن الشركة تعمل على راحة الراكب المصري وتوفير وسيلة مواصلات اكثر راحة وامان، حيث تهدف منظومة النقل الحضاري الذكي إلى تشجيع أصحاب السيارات الخاصة على ترك سياراتهم واستخدام الأتوبيسات، مما يساهم في تخفيض الضغط المروري على شوارع العاصمة ".



أوضح أيضا: "أن الخط الجديد يبدأ من موقف العبور مرورا بطريق مصر الاسماعيلية ثم موقف العاشر ثم ميدان الحجاز، روكسي، وينتهي في كلية البنات حيث تم ربط هذا الخط بمحطة مترو الأنفاق لكلية البنات ".



وكانت شركة مواصلات مصر قد حصلت على موافقة محافظة القاهرة بتسيير خطين للأوتوبيسات بعدد 16 أتوبيسا بنهاية شهر نوفمبر المقبل لمسافات طويلة وكذلك 4 خطوط للميني باص بعدد 40 سيارة بعد نجاح تجربة تشغيل الخط الأول من المطار إلي دوران شبرا، حيث يبدأ الخط الأول من القاهرة الجديدة وصولاً إلى المظلات مروراً بميدان روكسي والسواح، أما الخط الثاني فيبدأ من القاهرة الجديدة مروراً بمصر الجديدة والعباسية ورمسيس وصولاً إلى ميدان التحرير.



وأوضح طه:" أنه فيما يتعلق بخطوط المينى باص، فسيضاف 4 خطوط جديدة بعد نجاح الخط التجريبي منذ شهر يوليو الماضي، وتقييمه وهى الخط الاول من المطار إلى إمبابة مروراً بالعباسية والزمالك، والثاني من المطار إلى المظلات مرور بميدان الحجاز وروكسي، ثم السواح والثالث من المطار إلى شبرا والرابع من مدينة العبور إلى كلية البنات مروراً بالعاشر وميدان الحجاز وروكسي، وسيتم تطبيق نظام الدفع الالكتروني بهم أى من خلال قيام المواطنين بشراء كارت ممغنط مسبقاً وخصم قيمة الرحلات تباعاً ".