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نقل وملاحة
3 شركات نسيجية تتلاعب بالمستندات للتهرب من سداد الضرائب
الجمعة 27 أكتوبر 2017 11:43 م
جمارك العين السخنة
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جمارك العين السخنة
مها أبوودن:
تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة سمير عبدالستار مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة من ضبط محاولة للتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته
وتم الضبط اثناء مراجعة بعض مستندات البيانات الجمركية الخاصة بصنف الخيوط النسجية حيث تلاحظ وجود تلاعب فى قيم بعض الفواتير المقدمة من أحد المستخلصين
وبحصر البيانات الخاصة للشركات التى يقوم المستخلص بإنهاء الإجراءات الجمركية عليها تبين للجنة وجود تلاعب فى قيم الفواتير لعدد 3 شركات للبيانات الجمركية المقدمة عن الأسعار
وبلغت المبالغ المستحقة على الشركات الثلاثة 13 مليون و 219 ألف و867 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للمادة 121 من قانون الجمارك كواقعة تهرب جمركى
وقامت الشركات بسداد جزء من فرق الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة وجارى سداد بقية فرق الرسوم.
مصلحة الجمارك
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