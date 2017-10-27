صور.. إحباط تهريب 1.3 طن تبغ خام بالأسكندرية

حباط تهريب ١.3 طن تبغ خام بالأسكندرية

مها أبوودن:



أحبطت جمارك الصادر بالإسكندرية برئاسة ممدوح جابر مدير عام جمارك الصادر تهريب طن تبغ خام بالمخالفة للقانون.



ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على رسائل الصادر والرسائل المشحونة من ميناء الإسكندرية تم الاشتباه فى مشمول حاوية 40 رقم 467873/3 ومشمولها عبارة عن مصنوعات زجاجية طبقا للمستندات بيان الجمركى رقم 5679 لسنة 2017صادر بإسم شركة إ . ت . ل ومصدره إلى ميناء أشدود والصنف المصدر طبقا للمستندات أدوات مننزلية.



وتم عرض الحاوية على جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتشكيل لجنة للكشف والمعاينة حيث تبين وجود 95 كرتونة بكل منها 2 لفة بوزن 14 كيلو جرام تبغ خام بإجمالى 1.330 طن تبغ خام مخفاة خلف فى آخر الحاوية خلف كراتين الأدوات المنزلية.



وقدرت قيمة التبغ الخام بمبلغ 136 ألف و48 جنيه، كما قدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 124 ألف و 437 جنيها.



قرر أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الرسالة وإخطار الجهات المختصة.





