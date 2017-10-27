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سيـــاســة
برلماني : قانون التأمين الصحي الجديد يغطي جميع المواطنين
الجمعة 27 أكتوبر 2017 05:24 م
النائب خالد عبد العزيز
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النائب خالد عبد العزيز
ياسمين فواز
أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن قانون التأمين الصحي حلم يراود جميع المصريين منذ عقود، بدأ الآن يتحقق واقعيًّا بعد الانتهاء منه بمحلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره بعد جهود ومناقشات وتعديلات ومشاركات من قِبل أكثر من وزارة، من بينها وزارات الصحة والتخطيط والمالية، والكثير من الهيئات الأخرى، مؤكدًا أن القانون سيغطي جميع المواطنين في مصر علاجيًّا دون تفرقة.
وأوضح عبد العزيز أن تطبيق القانون سيكون تنفيذًا لنصوص دستور 2014 بالتزام الدولة بحق المواطن في العلاج، مؤكدًا أن أهم ما جاء بالقانون هو التزام ثلاث هيئات بتنفيذه هي الهيئة التأمينية والعلاجية والرقابية، والأخيرة هيئة مستقلة لتراقب المنظومة ككل ومدى التزام الأطراف بتنفيذ الغطاء التأميني الصحي.
وأضاف أنه تم إرسال القانون الجديد من مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمراجعة نصوصه وصياغته، ثم إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن القانون سيتم تطبيقه بعد إقراره تدريجيًّا لإعطاء الفرصة لإعادة تأهيل وتطوير بعض المستشفيات لاستقبال ملايين الموطنين بشكل آدمي ومحترم.
مجلس النواب
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