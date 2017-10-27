برلماني : قانون التأمين الصحي الجديد يغطي جميع المواطنين

ياسمين فواز

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، وعضو المكتب السياسي للمصريين الأحرار، أن قانون التأمين الصحي حلم يراود جميع المصريين منذ عقود، بدأ الآن يتحقق واقعيًّا بعد الانتهاء منه بمحلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره بعد جهود ومناقشات وتعديلات ومشاركات من قِبل أكثر من وزارة، من بينها وزارات الصحة والتخطيط والمالية، والكثير من الهيئات الأخرى، مؤكدًا أن القانون سيغطي جميع المواطنين في مصر علاجيًّا دون تفرقة.