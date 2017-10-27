برلمان كتالونيا يعلن الاستقلال عن إسبانيا

إقليم كتالونيا

سكاي نيوز عربية



أعلن برلمان كتالونيا، اليوم الجمعة، عن استقلال الإقليم عن إسبانيا، وفق ما نقلت وكالات الأنباء.



واعتمد البرلمان قرارًا يعلن أن الإقليم أصبح "دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية"، قبل أداء النشيد الانفصالي، في غياب المعارضة.



ووقف النواب يصفقون بعدما تمت الموافقة على القرار بواقع 70 صوتاً "بنعم"، و10 أصوات بلا وامتناع صوتين.



ويدعو قرار البرلمان إلى البدء في عملية الانفصال التي تتضمن سن قوانين جديدة لكتالونيا وفتح باب المفاوضات "على قدم المساواة"، مع السلطات الإسبانية لوضع أسس التعاون.



ولم تعلن أي دولة دعمها للانفصاليين عقب إعلان الاستقلال، فيما احتفل عشرات الآلاف من سكان برشلونة بخطوة البرلمان.



وعلا تصفيق هؤلاء وهتفوا "استقلال" باللغة الكتالونية، ثم أدوا بحماسة نشيد كاتالونيا رافعين قبضاتهم.



وبعد دقائق من إعلان البرلمان فوض مجلس الشيوخ الإسباني الحكومة المركزية بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوي بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كتالونيا.



ومن المتوقع أن يعقد راخوي اجتماعا لمجلس وزرائه لبدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بحكم كتالونيا، وقد يشمل ذلك إقالة حكومة برشلونة والاضطلاع بالإشراف المباشر على قوات الشرطة في الإقليم.



ودعا راخوي للهدوء، وقال: "إن حكم القانون سيعود إلى كتالونيا".

