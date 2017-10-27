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رياضة
قائمة سليمان تتهم مجلس الزمالك بإهدار مليار جنيه
الجمعة 27 أكتوبر 2017 04:11 م
أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك
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أحمد سليمان المرشح المحتمل لرئاسة الزمالك
علي المصري
أصدرت قائمة أحمد سليمان المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، والمزمع إقامتها في شهر نوفمبر المقبل، بيانًا لأعضاء وجماهير القلعة البيضاء، تتهم مجلس مرتضي منصور رئيس النادي الحالي، بإهدار 1.210 مليار جنيه من الخزينه البيضاء، علي مدار 3 أعوام ونصف، هي عمر المجلس الحالي.
وجاء نص البيان كالتالي:
"تتقدم قائمة أحمد سليمان بهذا البيان إلى أعضاء وجماهير النادي المحترمين، وذلك ردا على ادعاءات رئيس الزمالك المتكررة، وهذا البيان عبارة عن تساؤلات مشروعة من أعضاء الجمعية العمومية لمعرفة أين ذهبت أموال النادي طوال الفترة الماضية، على اعتبار أن هذا حق للجميع، خاصة وأن هذه الأموال ليست خاصة، ومن الضروري معرفة أين ذهبت، ومن الضروري أن يقوم مجلس الإدارة الحالي بالإجابة عليها بكل شفافية دون أيه حساسيات، أو أن يتقدم ببلاغ للنائب العام بعيدا عن الكلام المرسل والمكرر الذي نشاهده كل يوم في الفيديوهات ..!!".
وأضاف البيان: "ولذلك نؤكد بأن خزينة الزمالك طوال فترة المجلس الحالي انتعشت بما يزيد من مليار و210 مليون جنيه على النحو التالي:
1_ دخل الزمالك ما يقرب من 540 مليون جنيه من العضويات الجديدة خلال ثلاث سنوات ونصف حيث أن مجموع العضويات في الانتخابات الأخيرة كان 52 ألف عضوية وأصبح اليوم أكثر من 70 ألف عضوية واذا احتسبنا متوسط كل عضوية 30 ألف جنيه على أقل تقدير مع وجود 18 ألف عضوية جديدة (كحد أدنى) سيكون الإجمالي 540 مليون جنيه مع العلم بأن أسعار العضويات (90 الف جنيه - 62 الف جنيه - 22 الف جنيه ) مستثناه ، اعمال حرة و موظفين .
2_ دخل نادي الزمالك ما يقرب من 180 مليون جنيه تجديد الاشتراكات حيث أن السنة الأولى حصل النادي قيمة سنة ونصف بقيمة 90 مليون جنيه في السنة الأولى والسنة الثانية حوالي 45 مليون جنيه والثالثة 45 مليون جنيه.
3_ حصل الزمالك على ما يقرب من 190 مليون جنيه من برزنتيشن عبارة عن فلوس كاش وخدمات للرعاية الخاصة بالنادي .
4_ دخل النادي ما يقرب من 130 مليون جنيه من بيع واعارة كلا من محمد عبد الشافي وعمر جابر وكهربا (مرتين) ومصطفي فتحي ولاعبين أخرين وذلك خلال 3 سنوات .
5_ وزارة الشباب والرياضة قدم للزمالك دعم للإنشاءات وملاعب الكرة وأقساط لفرع 6 أكتوبر ما يقرب من 40 مليون جنيه
6_ دخل الزمالك خلال فترة المجلس الحالي ما يقرب من 100 مليون جنيه من الإدارة العقارية بالنادي وهناك نضع أكثر من علامة استفهام حول طبيعة عمل هذه الإدارة طوال الفترة الماضية.
7_ حصل النادي على ما يقرب من 10 مليون جنيه من جراء المشاركة في البطولة الافريقية طوال فترة وجود المجلس الحالي .
8_ حصل النادي على ما يقرب من 20 مليون جنيه تبرعات من أبو هشيمة والمرشدي وأبو ريدة وأبو العينين والراجحي والممثل محمد رمضان وأخرين .
9_ أيضا هناك فارق في الإيرادات والمصروفات التي كشفت عنها أخر ميزانية للنادي والتي تقدم بها المجلس للجمعية العمومية حيث وصل الحساب الختامي للنادي في شهر مارس الماضي الى 680 مليون جنيه تقريبا ولكن المدخلات تعدت المليار جنيه .. فأين هذا الفارق .. هل هو في حسابات النادي بالبنوك أم أنه في حسابات خاصة ؟!".
وأوضح: "ونؤكد في النهاية أن هذه التساؤلات مشروعة لأي عضو بالجمعية العمومية ومعرفة أين تم صرف كل هذه الأموال حق لأعضاء الجمعية العمومية خاصة وأن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي توجه للمجلس الحالي بسبب السياج الحديدي من السرية الذي يفرضه على النواحي المالية والدليل على ذلك خطابات الجهاز المركزي للمحاسبات التي اتهمت المجلس بأنه لا يرد على أي مخالفات تم رصدها خلال الفترة الماضية".
واختتم البيان: "أؤكد بأنني أتحمل المسئولية كاملا عن كل كلمة في هذا البيان ولذلك أطالب مجلس الإدارة ورئيس النادي بتقديم بلاغ ضدي بخصوص كل ما جاء في هذا البيان اذا كانوا على ثقة تامة بأن هذه المبالغ لم تدخل خزينة النادي طوال الفترة الماضية ومستعد للتحقيق في أي وقت لدى أي جهة مسئولة في البلد خاصة الرقابية والادارية حول هذا".
نادي الزمالك
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