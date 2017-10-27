تضامن النواب: القضية السكانية أخطر على مصر من الإرهاب

مجلس النواب

ياسمين فواز



قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة تضامن النواب، إن المجتمع الأهلى له أهمية بالغة، وهناك عدد من الدول حققت تقدماً بمساعدة الجمعيات دون تدخل حكوماتهم.



جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعى مع عدد من قيادات المجتمع الأهلى، ومنظمات المجتمع المدنى والمعنيين بالقضية السكانية، بحضور وكيلى اللجنة رشا رمضان، ومهجة غالب، وبمشاركة محمد سلطان محافظ الإسكندرية.



وأشار إلى أن هذا اللقاء ليس الأول بل يأتى فى إطار سلسلة من اللقاءات بين الاتحاد العام للجمعيات ومجلس النواب، لبحث عدد من القضايا المرتبطة بالشارع المصرى حتى نصل إلى أقصى استفادة يشعر بها المواطن باعتبارنا صوت الشعب، وهذا ما نتج من خلال عمل اللجنة فى عدة قوانين منها قانون ذوى الإعاقة والشهداء والجمعيات الأهلية وغيرها التى تمس الوطن والمواطن.



وأضاف القصبى: "أننا فى مهمة شراكة ولدينا أمل فى قيادات العمل الأهلى فى تقديم المساعدة فى تلك الملفات، وكان هناك مافيا من الداخل والخارج أرادت عدم خروج قانون الجمعيات الأهلية إلى النور، لكن محاولاتهم باءت بالفشل وصدر القانون".



وأطلق رئيس تضامن النواب جرس إنذار لخطورة قضية الزيادة السكانية، والتى وصفها بأنها الأخطر على مصر من الإرهاب، ولابد من تفعيل قضية الانتماء - على حد قول القصبى.



واستطرد: "لايمكن لوزارة أو مجموعة من الوزراء أن تواجه تلك القضية، ومحتاجين كل مواطن يتفاعل ويتعاون مع تعاون كافة أجهزة الدولة مع مجموعة من التشريعات بالمجلس"، رافضًا الحوافز السلبية والتى أطلقت بحرمان الطفل الثالث من التعليم أو رخص الإنجاب، موضحاً أن الشعب المصرى لايمكن أن نفرض عليه أمرًا بل هو صاحب الحق وهو من سيتعاون لأنه يعنى مصلحة الوطن جيداً.



من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية محمد سلطان، أن القيادة السياسية بدأت الاهتمام بتلك القضية الشائكة، التى لو تم التخطيط لها منذ 20 أو 30 عامًا كان الوضع سيكون أفضل بعض الشئ، ولكننا الآن فى مرحلة انفجار، وعلى الجميع التكاتف والتعاون للخروج من هذا المأزق بسلام.



ورفض الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الآراء التى خرجت بجواز سلبية تعاقب الطفل الثالث من التعليم، واصفًا تلك الأفكار بالكارثة والتى تزيد من أعباء الدولة وارتفاع نسبة الأمية، التى تتخطى 25%، مطالبًا الجميع بالتعاون والتكاتف لأن معدل النمو السكانى يزيد عن معدل النمو الاقتصادى.



وأشاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات بأداء لجنة التضامن، موضحاً أنها ولدت قوية واستطاعت أن تحقق ما لم تحققه أى من اللجان الأخرى بمجلس النواب، وأبرزها قانون الجمعيات الأهلية وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون ذوى الشهداء وغيرها من القوانين.



وفى ختام اللقاء دار نقاش مجتمعى مع عدد من قيادات المجتمع الأهلى، مطالبين بحزم إجراءات منها الخروج من الوادى الضيق وإنشاء المناطق الصناعية لجذب الشباب ولتعمير الأرض المهدرة وتخفيف الزحام مع خطاب دينى جيد يصل إلى المواطن ليعم أهمية الأسرة الصغيرة.