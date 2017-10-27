جمعية المستقبل للوساطة تنظم مؤتمرها السنوى الثانى الشهر المقبل

عبد الخالق عمر

الشاذلى جمعة :



تنظم جمعية المستقبل لنشر و تطوير الوساطة التأمينية مؤتمرها السنوى الثانى خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل .



قال عبد الخالق عمر رئيس الجمعية أن المؤتمر سيناقش اهمية نشاط التأمين و دور الوسطاء فى تطوير القطاع ،لافتا الي ان المؤتمر يأتي في إطار دور الجمعية لتطوير نشاط الوساطة و مهارات الوسطاء سواء أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين أو الوسطاء الأفراد أو العاملين بشركات الوساطة.



و اشار إلى أنه سيتم دعوة قيادات و ممثلي شركات التأمين و الاتحاد المصرى للتأمين و الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين و شركات الوساطة و الوسطاء الأفراد و أعضاء الجهاز الإنتاجى بشركات التأمين لحضور المؤتمر .



و أوضح أن الجمعية تسعى لتنمية مهارات التسويق والبيع لدى الوسطاء، وهى أحد أهداف تأسيس الجمعية، إلى جانب نشر فكر الوساطة وتطوير المهنة وصقل مواهب الوسطاء فى التواصل مع العملاء وكيفية انتقائهم والحفاظ عليهم، ودراسة السوق ومنتجاتها.



ومن المقرر توزيع جوائز المسابقة الرمضانية على الفائزين خلال فعاليات المؤتمر.





