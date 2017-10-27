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اقتصاد وأسواق
إقبال كبير على معرض المصنوعات اليدوية بالمالية
الجمعة 27 أكتوبر 2017 10:51 ص
مصنوعات جلدية 44
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مصنوعات جلدية 44
مها أبوودن:
شهد المعرض السابع للمصنوعات اليدوية والحرفية والمنتجات الزراعية للمدن الحدودية، والذى أقيم فى وزارة المالية تحت رعاية الوزير عمرو الجارحي ، و بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة رواجا كبيرا وإقبالا من العاملين فى أبراج وزارتى المالية والتجارة على جميع المنتجات المعروضة، خصوصا و أن هذه المنتجات تمثل فخر الصناعة المصرية و تبعث رسالة للخارج بجودة المنتج المصرى.
وفى جولة مع العارضين بالمعرض حول أهمية انعقاده المستمر بأبراج وزارتى المالية والتجارة، أكد علي عبد الحليم مدير وحدة النسيج اليدوي، بأخميم والمتخصص في صناعات النسيج اليدوي مثل الكليم والسجاد، أن تراجع الحركة السياحية لجنوب مصر أثرت سلبا علي أوضاع الصناعات الحرفية التي تعتمد علي السياحة الوافدة لتسويق منتجاتها، مشيرا إلي أن المعارض الداخلية تعوض هذا التأثير و تمثل فرصة لتعريف المجتمع بالمنتجات الحرفية، مشيرا إلي أن هناك إقبالا من المواطنين علي شراء منتجات أخميم، بالإضافة إلى منتجات الملح الصخرى والتى تمتص الطاقة السلبية فى المكان ، مشيرا إلى أن هذه هى المشاركة السابعة له فى المعرض.
أما ليلي دهب عضو جمعية تكنولوجيا المعلومات بأسوان، وهي مدربة أعمال التريكو اليدوية للمرأة المعيلة والفتيات حديثي السن، فقالت إنها تشارك دائما في هذه المعارض وهي فرصة جيدة لتسويق منتجاتها من مشغولات التريكو والكروشيه والعطارة ، مؤكدة أن هناك إقبالا كبيرا من العاملين بالمالية والجهات التابعة لها.
ومن جانبه، أشار محمد الخولى من الإسكندرية الذى يحرص على المشاركة المستمرة ، مؤكدا أنها المرة الرابعة الذى يشارك فى هذا المعرض الذى يعد نافذة لتسويق المنتجات الجديدة من الجلود الطبيعية المصنوعة يدويا، وأن 90% من منتجاته يقوم بتصديرها من خلال إحدى الجمعيات المصدرة وتصل منتجاته إلى المانيا و هولندا، وكذلك لبعض الدول العربية.
و أشار يحيى زكريا، من جمعية مرسى مطروح من سيوة إلى أنه يشارك للمرة الأولى فى هذا المعرض بمنتجات غذائية، مثل زيت الزيتون والتمور وأن المعرض فرصة جيدة لبيع منتجاته وتحقيق مصدر دخل خاص به، لافتا إلى أن هناك إقبالا من العاملين بأبراج وزارتى المالية والتجارة على جميع المنتجات المعروضة.
و تقول فاطمة سيف النصر، من الإسكندرية إنها تشارك للمرة الخامسة فى المعرض بمنتجات قطنية وتطريز يدوى، مثل المفارش و الملابس وأن المشكلة تنحصر فى تسويق المنتجات الخاصة بها لذلك تعتمد فى التسويق على هذا المعرض ومثله من المعارض الأخرى.
ويؤكد سعد الغزالى، من قنا الذي يشارك للمرة السادسة من خلال تنسيق هيئة تنشيط السياحة مع وزارة المالية، أن منتجاتنا جيدة ومتميزة وتحاكي البيئة المصرية وهى عبارة عن مصنوعات خشبية و جلود طبيعية وفخار، وأنه يمتلك أكثر من ورشة لتصنيع هذه المنتجات، مشيرا إلى أنه يسوق منتجاته إلى المتحف البريطانى والمتاحف الأوروبية ، وأنه يمتلك أيضا موقع إلكترونى لبيع منتجاته من خلال الموقع، وشارك فى معارض أخرى فى المعادى والغردقة مطالبا بالاهتمام بالحرف التراثية.
وقال أحمد محمود من أسوان إن هذه هى المشاركة السابعة له فى المعرض، مؤكدا أهمية هذه المعارض التى تأتى إلى الموظفين فى مكان عملهم، وبالتالى تكون فرص التسويق كبيرة وتتمثل منتجاته فى المصنوعات اليدوية من مشغولات حرفية وشنط و إكسسوارات، بالإضافة إلى التوابل والعطور ويشيد بجهود وزارة المالية و هيئة تنشيط السياحة التى تسعى إلى استمرار إقامة هذا المعرض.
جدير بالذكر أن هذا المعرض يعد ضمن سلسلة من المعارض يتم تنظيمها باستمرار وشكل دورى بمقار الوزارات والهيئات العامة إيمانا من الدولة المصرية والحكومة بضرورة تشجيع المصنوعات المصرية الصغيرة و متوسطة الصغر، وإيجاد منافذ لترويج منتجات أهالي المدن و المناطق الحدودية، خاصة المنتجات التراثية والحرف اليدوية.
وزارة المالية
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