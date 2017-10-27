EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
البنا يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية تنمية الصادرات البستانية
الجمعة 27 أكتوبر 2017 10:38 ص
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
وقع الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، للتنسيق من أجل زيادة إنتاجية وجودة المحاصيل البستانية، وفتح أسواق جديدة لمصر في الخارج.
ويشمل بروتوكول التعاون وضع منظومة خاصة بآليات التوزيع والتسويق محلياً وخارجياً في إطار الميزات النسبية المتاحة للمنتج المصري، فضلاً عن التعاون في مجال النهوض بقطاع التمور في مصر في جميع مراحله.
ووفقاً للاتفاق الموقع بين الطرفين سيتم إقامة الدورات التدريبية والندوات والمحاضرات داخلياً وخارجياً، والتعاون في مجال اعداد الدراسات والأبحاث وتنفيذ البحوث للنهوض بصناعة البستنة في مصر، فضلاً عن توفير الخبراء والمستشارين والباحثين والفنيين في كافة المجالات الزراعية المرتبطة بقطاع الحاصلات البستانية في مصر.
ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، انه يجرى حالياً العمل على إعداد خريطة جغرافية حجرية توضح توزيع وكثافة انتشار الآفات في محافظات وأقاليم مصر الزراعية، وذلك بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية والمعاهد المعنية التابعة له.
وأشار الى انه جاري العمل أيضاً على تحديث تشريعات الحجر الزراعي المصري بما يتواكب مع التطورات الحديثة في الموقف الحجري للآفات الزراعية والتشريعات والضوابط الدولية ذات الصلة، بما يساعد في انسياب السلع الزراعية بين مصر والأسواق الخارجية دون عوائق.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا