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رياضة
برشلونة تعلق على استخدام داعش لصورة ميسي
الجمعة 27 أكتوبر 2017 02:00 ص
ميسي
أخر الأخبار
ميسي
متابعة
علق فريق برشلونة عبر المتحدث الرسمي جوسيب فيفيس على تهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي، ضد ليونيل ميسي وكأس العالم، الذي سيقام في روسيا 2018.
وذكر موقع سبوتنيك الروسي اليوم الجمعة، نقلا عن موقع "Europa Press"، أن المتحدث الرسمي باسم برشلونة قال "نحن حذرون ولكننا نطالب بالحكمة والهدوء".
وأضاف، "ميسي هو وجه كرة القدم ولذلك تم استخدام صورته. نحن نعيش مع هذا التهديد لفترة طويلة".
وأوضح، "ليس فقط نحن بل كرة القدم بالكامل مهددة. لقد رأينا ما حدث في وقت سابق في استاد فرنسا ولكننا نناشد الحكمة والهدوء".
وكشف أن التهديد لم يكن لميسي فقط، بل لكأس العالم بالكامل.
وكان تنظيم داعش الإرهابي قد استخدم صورة للنجم الأرجنتيني ولاعب برشلونة، ليونيل ميسي وهو خلف القضبان ويبكي دما، ضمن تصميم لملصق يهددون من خلاله بشن هجمات تستهدف منافسات كأس العالم 2018 في روسيا، مع كتابة عبارة "الإرهاب العادل…إنكم تقاتلون دولة لا تعرف الخسارة في ميزانها".
تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الإرهابي قد توعد منذ أيام باستهداف الملاعب الروسية المستضيفة للمونديال، معنونا حملته "انتظرونا في روسيا".
وتقام فعاليات كأس العالم في 11 مدينة روسية، خلال الفترة ما بين 14 يونيو/حزيران إلى 15 يوليو/تموز من العام المقبل.
يذكر أن مدينة سان بطرسبورغ ثاني أكبر مدن روسيا، قد شهدت هجوم تبناه تنظيم "داعش" داخل قطار في أبريل/نيسان الماضي، أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات.
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