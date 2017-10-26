مترا كومبيوتر تحصد لقبا من سيسكو‎

خاص

أعلن أيمن الجوهري، مدير مكتب شركة سيسكو العالمية في مصر وليبيا، فوز مجموعة مترا كومبيوتر، وكيل سيسكو في مصر، بلقب أفضل موزع لمنتجات وخدمات سيسكو في مصر خلال عام 2016/2017، وفق بيان

جاء ذلك خلال مؤتمر "Network Intuitive" المنعقد مساء أمس الأربعاء بإحدى فنادق القاهره للإعلان عن إطلاق شركة سيسكو العالمية لتكنولوجيا الشبكات الحدسية "Network Intuitive".

وتعتبر سيسكو أول شركة تطرح عددا من المنتجات التي تعمل بتكنولوجيا الشبكات الحدسية على مستوى المعدات "Hardware" والبرمجيات "Software"، وتقدم تلك التكنولوجيا القدرة على توقع ما يريده مستخدمينها والاستجابة لمتطلباتهم بشكل أسرع مما كانت عليه الشبكات من قبل

وتعتبر سيسكو الأمريكية الأولى عالميا في مجال المعدات والبرمجيات الشبكية من حيث حجم المعاملات والقيمة السوقية.



كما تعتبر مترا أكبر وكيل لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعمل في 12 دولة، وتضم حوالي 1000 موظف، وتسيطر على 65% من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الدول العاملة فيها.