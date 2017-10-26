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سيـــاســة
تقرير دولي يحمّل نظام الأسد مسؤولية كيماوي خان شيخون
الخميس 26 أكتوبر 2017 11:03 م
نظام الأسد يهاجم شيخون بالكيماوي
أخر الأخبار
نظام الأسد يهاجم شيخون بالكيماوي
متابعات
حمّل تقرير للأمم المتحدة، مساء الخميس، حكومة دمشق مسؤولية الهجوم بغاز السارين في بلدة خان شيخون شمالي سوريا، الذي خلف 83 قتيلا في 4 أبريل الماضي، وفق ماذكر الموقع الإلكتروني لقناة سكاي نيوز عربية
وجاء في التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" أنّ لجنة التحقيق "واثقة من أن النظام السوري مسؤول عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في 4 أبريل 2017".
وذكرت موسكو، التي تعتبر داعما رئيسيا لدمشق، أنها سترى بعد صدور التقرير ما إذا كان "مبررا تمديد" مهمة الخبراء.
وكان الخبراء العاملون في إطار آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية خلصوا إلى تحميل الحكومة السورية مسؤولية هجمات بالكلور على 3 قرى عامي 2014 و2015، بينما حمّلوا تنظيم داعش مسؤولية استخدام غاز الخردل عام 2015.
ومهمة منظمة حظر الاسلحة الكيماوية هي تحديد ما إذا ما تم استخدام للأسلحة الكيماوية أم لا، في حين أن تسمية المسؤول عن استخدامها يعود إلى بعثة الخبراء.
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