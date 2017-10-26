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سيـــاســة
شهادة تهدد حقوق 6 من عمال غزل المحلة
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:56 م
إضراب عمال غزل المحلة 556
أخر الأخبار
إضراب عمال غزل المحلة 556
إيمان عوف
قال ناجي حيدر القيادي بشركة مصر لغزل المحلة، إن المحكمة العمالية نظرت اليوم الدعوى المقامة من شركة مصر لغزل المحلة ضد ستة من العمال ، للمطالبة بوقفهم عن العمل لحين انتهاء تحقيقات النيابة في ذلك الشأن.
وأشار حيدر إلى أن النقابة العامة للغزل والنسيج تقدمت بشهادة تفيد عدم قيام عمال المحلة باتباع صحيح القانون 135 بشان الإضراب وعدم الاستئذان من النقابة العامة لتنظيم الإضراب، وهو ما قد يضر بالعمال أمام المحكمة العمالية.
ولم يستن الحصول على تعليق من النقابة حول ما ذكره حيدر.
ومن جانبه قال المحامي صموئيل ثروت محامي عمال المحلة، إن المحكمة العمالية طلبت من الشئون القانونية للشركة أن تاتي بشهادة من النقابة العامة للغزل والنسيج تفيد ما إذا كان العمال أخطروا النقابة في إضرابهم ام لا ، وهو ما رفضته هيئة الدفاع عن العمال مؤكدة أن علي المحكمة أن تاتي بدليل إضراب العمال من الأساس .
ولفت صموئيل إلى أن المحكمة لم تعلن العمال حتى كتابة هذه السطور بموعد الجلسة المقبلة، وأنه قد يكون تم حجزها للحكم.
ولفت إلى قيامهم بإقامة دعوى فرعية داخل الدعوى الأصلية التي أقامتها الشركة تطالب بعودة العمال لإعمالهم لحين انتهاء تحقيقات النيابة وتم تحديد مواعيد نظرها الشهر المقبل.
وكان عمال المحلة نظموا اضرابا عن العمل منذ شهرين للمطالبة بالعلاوة الاجتماعية وبدل الوجبة وغيرها من المطالب
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