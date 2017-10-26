EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
سك عملة باسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:42 م
جمال عبد الناصر
أخر الأخبار
جمال عبد الناصر
ياسمين فواز
وافقت الحكومة المصرية على سك عملة باسم الزاعيم الراحل جمال عبد الناصر.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل، وافق على طلبه بخصوص "سك" عملة باسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر".
وأشار إلى أنها تتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده التى تحل فى 15 يناير 2018 .
وأكد بكرى، أن رئيس الوزراء، استمع إلى مطالب ومقترحاتهم أعضاء مجلس نواب من الصعيد ، أثناء زيارته إلى محافظة الأقصر التى شهدت تفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية ،ومناقشة الاستعدادات للموسم السياحي الجديد وتجهيز البنية التحتية كالطرق والمراسي.
وطالب رئيس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ، ألا تركز على السلبيات وفقط، بل أن تتناول الأحداث والإنجازات بموضوعية، وفق بكري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا