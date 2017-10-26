جمال عبد الناصر

ياسمين فواز



وافقت الحكومة المصرية على سك عملة باسم الزاعيم الراحل جمال عبد الناصر.



وقال النائب مصطفى بكرى، إن رئيس مجلس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل، وافق على طلبه بخصوص "سك" عملة باسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر".



وأشار إلى أنها تتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده التى تحل فى 15 يناير 2018 .



وأكد بكرى، أن رئيس الوزراء، استمع إلى مطالب ومقترحاتهم أعضاء مجلس نواب من الصعيد ، أثناء زيارته إلى محافظة الأقصر التى شهدت تفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية ،ومناقشة الاستعدادات للموسم السياحي الجديد وتجهيز البنية التحتية كالطرق والمراسي.



وطالب رئيس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ، ألا تركز على السلبيات وفقط، بل أن تتناول الأحداث والإنجازات بموضوعية، وفق بكري

