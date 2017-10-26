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نقل وملاحة
السكك الحديدية تبحث تشديد إجراءات أمان القطارات
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:21 م
اجتماع لرئيس السكك الحديدية
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اجتماع لرئيس السكك الحديدية
محمود محسن
ناقش اجتماع للسكك الحديدية، اليوم الخميس سبل تشديد إجراءات أمان القطارات، وفق بيان
جاء ذلك خلال اجتماع المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة الحديدية بمهندسى ومديرى المناطق التابعة للهيئة والتى تتمثل فى المنطقة المركزية بالقاهرة والمنطقة الوسطى بأسيوط والمنطقة الجنوبية بأسوان ومنطقة وسط الدلتا بطنطا ومنطقة شرق الدلتا بالزقازيق ومنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية والمهندس خالد فاروق نائب رئيس الهيئة لقطاع البنية الأساسية.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على دور مديرى المناطق وضرورة انتشار المستويات الإشرافية وتكثيف المرور المفاجئ على الخطوط والمزلقانات والمحطات ونظم الإشارات التابعة لكل منطقة، لزيادة انضباط العمل، وإجراء التوعية اللازمة لخفراء المزلقانات والتأكد من نظم الاتصالات وعلامات التحذير وجميع مهمات المزلقانات.
كما أكد سالم على التنسيق مع المحليات والشرطة لغلق جميع المعابر المخالفة على السكك والغير قانونية فى نطاق كل منطقة لزيادة عوامل الأمان على حركة مسير القطارات.
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