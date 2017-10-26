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بورصة وشركات
استقرار 4 بورصات عربية وسط مكاسب لمصر
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:07 م
صعود البورصات
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صعود البورصات
خالد بدر الدين
استقرت مؤشرات 4 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس مع بقاء أسعار النفط بلا تغير يذكر.
وهبطت مؤشرات 3 بورصات بقيادة بورصتى الإمارات : دبي وأبوظبي بسبب بعض الشركات التي خيبت توقعات المستثمرين بينما ارتفع مؤشر البورصة المصرية فقط.
وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشرات بورصات السعودية والكويت والبحرين و الدوحة استقرت بدون تغيير يذكر عند 6910 نقطة و 6623 نقطة و 1277 نقطة و 8128 نقطة على الترتيب.
وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت لتستقر عند 58.34 دولار للبرميل بدعم من تصريحات لوزير الطاقة السعودي أدلى بها هذا الأسبوع وأكد فيها أن المملكة أكبر مصدر للخام في العالم عازمة على التخلص من تخمة المعروض التي أثرت على أسعار النفط على مدى السنوات الثلاث الماضية وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مع رويترز التزام المملكة بتحقيق الاستقرار بين العرض والطلب في سوق النفط.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.4 % ليصعد إلى 13955 نقطة بعد أن قفز بحوالى 1.5 % خلال اليومين السابقيين. .
وتراجع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 0.7 % لينزل إلى 4467 نقطة وهبط سعر سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة 1.9 % ومؤشر سوق مال دبى العام بحوالى 0.4 % ليهبط إلى 3651 نقطة وانخفض سعر سهم شركة إعمار العقارية 2 % حين انخفض مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.8 % ليسجل 4958 نقطة.
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