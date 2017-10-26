وزير المالية السعودي : الإسلام المعتدل يشجع الاستثمارات

سي إن إن





يرى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن "الإسلام المعتدل" يتوافق مع رؤية بلاده وتوجهاتها المقبلة لجذب الاستثمارات.





وردًّا على سؤال خلال مقابلة مع تليفزيون "سي إن إن" عن علاقة العودة للإسلام المعتدل بخطة تشجيع الاستثمارات، قال الجدعان: "هناك علاقة مباشرة بين هذا الأمر وبين جذب الاستثمارات والتطور الاقتصادي".





وتابع :"الإسلام المعتدل هو معتقدنا وثقافتنا".





وأضاف الوزير، خلال المقابلة، أن رؤية 2030 التي تتبناها المملكة تضمن بناء القدرات والاستعداد للتنمية، كما أن هناك مبادرات يقودها صندوق الاستثمارات العامة عبر اتفاقات مع أمريكا واليابان والصين ودول أخرى.



