EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
وزير المالية السعودي : الإسلام المعتدل يشجع الاستثمارات
الخميس 26 أكتوبر 2017 09:05 م
محمد الجدعان، وزير المالية السعودي
أخر الأخبار
محمد الجدعان، وزير المالية السعودي
سي إن إن
يرى محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، أن "الإسلام المعتدل" يتوافق مع رؤية بلاده وتوجهاتها المقبلة لجذب الاستثمارات.
وردًّا على سؤال خلال مقابلة مع تليفزيون "سي إن إن" عن علاقة العودة للإسلام المعتدل بخطة تشجيع الاستثمارات، قال الجدعان: "هناك علاقة مباشرة بين هذا الأمر وبين جذب الاستثمارات والتطور الاقتصادي".
وتابع :"الإسلام المعتدل هو معتقدنا وثقافتنا".
وأضاف الوزير، خلال المقابلة، أن رؤية 2030 التي تتبناها المملكة تضمن بناء القدرات والاستعداد للتنمية، كما أن هناك مبادرات يقودها صندوق الاستثمارات العامة عبر اتفاقات مع أمريكا واليابان والصين ودول أخرى.
السعودية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا