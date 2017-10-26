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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 624 جنيهًا
الخميس 26 أكتوبر 2017 08:57 م
الذهب 010
أخر الأخبار
الذهب 010
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بنهاية التعاملات المسائية انخفاضًا بنحو 2 جنيه للجرام، وذلك على إثر تحرك سعر الأوقية عالميًّا للتراجع.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عيار 21 تراجع 2 جنيه ليسجل 624 جنيهًا للجرام، مقابل 626 جنيهًا أمس.
وأوضح أن سعر عيار 18 سجل نحو 535 جنيهًا للجرام، كما انخفض عيار 24 ليسجل اليوم 714 جنيهًا للجرام، مقابل 716 جنيه امس فيما تراجع الجنيه الذهب ليسجل نحو 4997 جنيه بدلا من 5014 جنيه
وسجلت الأوقية 1268 دولار بدلا من 1276.
أسعار الذهب
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