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رياضة
عبد العزيز يتعهد بعودة الأهلي لاستاد القاهرة
الخميس 26 أكتوبر 2017 07:46 م
خالد عبد العزيز 1
أخر الأخبار
خالد عبد العزيز 1
أسوة بالزمالك.. وبعد نهاية مشواره الإفريقي
علي المصري
تعهّد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بعودة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، لخوض مبارياته المحلية على استاد القاهرة الدولي، عقب نهاية مشوارة بدوري أبطال إفريقيا، التي وصلت لمرحلتها النهائية، حيث يخوض لقاء الذهاب أمام الوداد البيضاوي المغربي، السبت المقبل.
وأكد عبد العزيز، للمهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، خلال زيارته، مساء اليوم الخميس، للقلعة الحمراء، عودة الفريق لاستاد القاهرة، عقب نهاية مشواره الإفريقي، أسوة بالزمالك، الذي سيخوض لقاء وادي دجلة يوم الأحد المقبل، على الملعب التاريخي للكرة المصرية.
النادي الأهلي
نادي الزمالك
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