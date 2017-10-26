السويدي : الاقتصاد المصري لا يزال يعاني سيطرة التعاملات النقدية

عمر سالم









قال المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس ائتلاف دعم المصرية– الأغلبية في مجلس النواب، إن الاقتصاد المصري لا يزال يعاني سيطرة التعاملات النقدية على كل جوانبه، رغم ما في ذلك من مخاطر وتشجيع على التهرب الضريبي وتشجيع للممارسات غير المشروعة.





جاء ذلك، خلال الكلمة الافتتاحية للجولة الجديدة لـ"المنتدى الاقتصادي لمصر بكرة"، المُقام تحت عنوان "فرص وتحديات النمو الاقتصادي اليوم.. صغار المستثمرين في عصر الاقتصاد غير النقدي" بمدينة الغردقة، والذي ينظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة، رغم المبادرات والبرامج الطموحة والناجحة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي تقوم به الدولة والتي تبنّاها البنك المركزي المصري وتبنّتها جهات حكومية، بما فيها وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي، وكذلك بعض المبادرات الخاصة.

وعلى مدار يومين يناقش المنتدى أحدث التطورات على خريطة الاستثمار الحالية والتوجه نحو اقتصاد غير نقدي من أجل تحقيق الشمول المالي، كما يتعرض لأهم ما تم من تشريعات وقرارات فيما يخص الاستثمار، وتشجيع صغار المستثمرين تحديدًا، وعائد تلك التشريعات على نمو قطاع الأعمال الخاص، كما يتضمن جلسة عن القطاع غير الرسمى والتحول من أجل الشمول المالى، وكذلك جدوى سياسة التحول نحو اقتصاد غير نقدى والأثر على الوطن والمواطن.

جدير بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية قام بإجراء دراسة مستفيضة حول سياسات وآليات تحويل المعاملات النقدية إلى معاملات غير نقدية باسم "التحول إلى الاقتصاد غير النقدي"، بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر وبدعم من مركز المشروعات الدولية الخاصة.





كما تم الانتهاء بمقترح لمشروع قانون جديد وبرنامج قومي متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي؛ وذلك لتحقيق الهدف المنشود من سياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدولة بحيث يؤدي التنفيذ التدريجي للتحول إلى اقتصاد غير نقدي، إلى إحداث نتائج ملموسة ومستدامة لتلك السياسات.

ويشارك بالمنتدى الدكتور محمد عبدالمطلب عضو المنتدى الاقتصادى لمصر بكرة، ووفد من مجلس النواب يضم المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، والدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والنائب عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الإقتصادية، والنائبة هالة فوزى برئاسة المهندس محمد زكي السويدي.



