وكيل برلمان أذربيجان تدعو لدعم السياحة المصرية

ياسمين فواز









استقبل السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، اليوم الخميس، جانيرة باشايفا، وكيلة برلمان جمهورية أذربيجان، والسفير ترال رضاييف سفير أذربيجان في القاهرة، بحضور النائب أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.





استهل وكيل أول مجلس النواب اللقاء بالترحيب بالضيوف على أرض مصر، ونقل لهم تحيات رئيس مجلس النواب ،مؤكدًا دعم مصر الكامل للتعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأذربيجاني والحرص على تطوير وتنمية العلاقات بينهما على جميع المستويات.





كما تطرق وكيل أول المجلس إلى الرغبة في تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ولا سيما في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم، كذلك فيما يتعلق بدور مؤسسة الأزهر الشريف في استقبال الطلاب الأذريين بمصر.





فيما أكد النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بالمجلس، الرغبة في تعزيز التعاون الثقافي والأدبي والتعليمي بين البلدين.





من جانبها أكدت النائبة جانيرة باشايفا، وكيلة برلمان جمهورية أذربيجان، جزيل شكرها على ذلك اللقاء، واصفة مصر بأنها شقيقة مهمة لأذربيجان، وشددت على الرغبة في تنسيق المواقف بين البلدين في المنظمات الدولية وعلى دور البرلمان في دعم ذلك.



