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رياضة
الزمالك يعود لخوض مبارياته علي ستاد القاهرة
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:23 م
استاد القاهرة
أخر الأخبار
استاد القاهرة
علي المصري:
حصل المستشار مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، علي موافقة الأمن نقل مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، من ملعب بتروسبورت، لستاد القاهرة الدولي.
وسيخوض الفريق مباراة وادي دجلة، التي ستقام يوم الأحد المقبل، علي الملعب التاريخي للكرة المصرية، وسيواصل الزمالك خوض لقاءاته علي ستاد القاهرة.
وأرسل منصور، موافقة الأمن للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، الذي قام بتحويل الأمر لعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، ليعلن الأخير، عن نقل المباراة لستاد القاهرة.
وكان المونتنيجري نيبوشا يوفاسيتش، المدير الفني للزمالك، قد أعلن أستيائه من ملعب بتروسبورت، في أكثر من مناسبة، وحاول مسئولي الزمالك نقل لقاءاتهم للدفاع الجوي، قبل أن يعلن إقامة مباراة دجلة علي ستاد السلام، قبل حصوله علي موافقة الأمن لخوضها بستاد القاهرة.
رياضة
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