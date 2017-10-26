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استثمار
الملياردير البريطانى برانسون ينضم لمجلس تطوير نيوم
الخميس 26 أكتوبر 2017 05:01 م
ريتشارد برانسون 8
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ريتشارد برانسون 9
خالد بدر الدين:
أعلن الملياردير البريطانى ريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن للطيران اليوم الخميس إنه وافق على الانضمام لمجلس تطوير مشاريع كبرى في السعودية منها مدينة نيوم.
وقال برانسون خلال مؤتمر للاستثمار في العاصمة الرياض ”سأستثمر. طُلب مني أن أكون... في مجلس واحد أو اثنين من مشروعات مدينتكم - مشروع البحر الأحمر - ويسرني قبول ذلك“.
كانت السعودية أعلنت يوم الثلاثاء عن مشروع لتطوير مدينة عابرة للحدود باسم نيوم بقيمة 500 مليار دولار على البحر الأحمر كما تخطط المملكة أيضا لمشاريع سياحية في عدد من الجزر بالبحر الأحمر.
وكانت وكالة رويترز ذكرت إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة رويترز في مقابلة أجريت معه مساء الأربعاء إن المدينة العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
ويمثل هذا الإعلان المفاجئ الحلقة الأحدث والأكثر استثنائية في سلسلة من برامج الخصخصة بقيادة الطرح الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة. وتهدف عمليات البيع إلى تعزيز الاقتصاد السعودي وخلق وظائف لملايين الشبان
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