قانون إعانة البطالة أهم موضوعات توك شو الليلة

برنامج "انتباه" يقتحم عالم مخدر الاستروكس على "المحور"

تقدم الإعلامية منى عراقي حلقة خاصة من برنامجها "انتباه" على شاشة قناة "المحور" فى الحادية عشرة مساءً، الحلقة تقتحم عالم مخدر "الاستروكس" الخطير، وتكشف "منى" من خلالها الفاسدين الذين يقومون بتسريبه من مديريات الخدمات البيطرية إلى السوق للمتعاطين.

"الليلة" يناقش دور الفن فى مواجهة الإرهاب والتطرف على الفضائية المصرية

يفتح برنامج "الليلة" الذي يُعرض أسبوعيًّا على شاشة الفضائية المصرية فى الثامنة مساءً، ملف "دور الفن" في مواجهة الإرهاب والتطرف، وأكثر الأعمال الدرامية والسينمائية الذي تناولت مؤخرًا هذا الموضوع، وحقيقة وجود تخوفات لدى قطاعات الإنتاج الخاصة بحدوث خسائر مادية من التركيز على "التطرف والإرهاب" في الأعمال الدرامية والسينمائية، والخوف من تجاهل الجماهير مثل هذه الأعمال. البرنامج من إعداد وتقديم محمد السماحى.

مشروع قانون إعانة البطالة على دريم فى "كلام تانى"

تناقش الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج "كلام تاني"، على شاشة قناة "دريم"، مشروع قانون "إعانة البطالة" في العاشرة مساءً. وتتطرق الحلقة للحديث عن مشروع القانون المطروح على طاولة مجلس النواب، وهل يمثل حلًّا لمشكلة البطالة أم هو دعوة للتكاسل وعبء جديد على كاهل الدولة.





علاء زينهم ضيف "سيلفي مع هيما" على "نايل كوميدى"

يحلّ الفنان علاء زينهم ضيفًا في حلقة خاصة ببرنامج "سيلفي مع هيما" فى العاشرة والنصف مساءً، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم القاضي على قناة نايل كوميدي.

يكشف علاء زينهم، خلال لقائه، عن أبرز المواقف الكوميدية التي حدثت في حياته ويتطرق إلى الأعمال الفنية التي تركت بصمتها في قلوب المشاهدين، ليتبادل المزاح مع مقدم البرنامج في جو يسوده المحبة والود.





شيرين رضا فى "معكم" على "سى بى سى"

يستضيف برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة CBC، فى التاسعة مساءً، النجمة شيرين رضا، للحديث عن فوز فيلمها الأخير "فوتو كوبى"، بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الجونة السينمائى.



ويضم اللقاء أيضًا هيثم دبور مؤلف الفيلم، وتامر عشرى مخرج الفيلم، حيث يتحدث الضيوف الثلاثة حول تجربة الفيلم وموافقة النجم محمود حميدة على بطولته، والتعامل مع مخرج ومؤلف في أول عمل سينمائي لهما وطريقة تعامله مع فريق العمل.



وتتحدث شيرين رضا عن الفيلم وكيف قررت الموافقة على أداء دور البطولة بعد قراءة السيناريو وتعاملها مع النجم محمود حميدة في لوكيشن التصوير، ويتطرق الضيوف إلى صورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من الفيلم لشيرين رضا بملامح الشخصية كبيرة السن التي أدتها في الفيلم وكيف تفاعلت هي مع تعليقات وردود فعل المتابعين لها.