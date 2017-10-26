تجهيز أماكن إيواء للأسر المتضررة من حريق مصنع الإسكندرية

محافظ الإسكندرية: السيطرة على حريق مصنع البويات

مها يونس



كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، بسرعة تجهيز أماكن إيواء لـ 33 أسرة من قاطني العقارات المتضررة من حريق مصنع البويات بحي العجمي، مشدداً على مديري مديريات التضامن الاجتماعي والتموين والصحة بتوفير كافة الاحتياجات الأساسية الكاملة للأسر المتضررة.



ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم، بإخلاء المدرسة المقابلة للعقارات المتضررة، لاستضافة أسر تلك العقارات، مشدداً علي تجهيزها بكافة الاحتياجات لحين الوقوف على جميع خسائر الحادث.