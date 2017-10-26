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الإسكندرية
صحة الإسكندرية: إصابة 2 من الحماية المدنية بحريق العجمى
الخميس 26 أكتوبر 2017 03:05 م
مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
أخر الأخبار
مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
إخلاء مستشفى العجمي العام تحسباً لامتداد الحريق
إرجاء الغسيل الكلوي لـ 34 مريضا وتكثيف الجلسات تعويضًا عن إغلاقها اليوم
ارتفاع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيى رأس التين وأبو قير
مها يونس
صرح الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بأنه قد تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع حادث احتراق مصنع البويات غرب المحافظة، مؤكداً أنه تم نقل اثنين من مصابى قوات الحماية المدنية إلى مستشفى الشرطة، كما تم إسعاف ثلاثة أشخاص بموقع الحادث وغادروا المكان.
وكان قد نشب ظهر اليوم حريق بمصنع ومخزن للبويات بمنطقة العجمى غرب الإسكندرية خلف مستشفى العجمى العام تضرر على أثره 3 عقارات مجاورة للمصنع.
وأوضح "حجازى" أنه قد تم إخلاء مستشفى العجمى العام، حرصًا على أمان المرضى والعاملين وتحسبا لامتداد الحرائق أو تأثر المرضى بالأدخنة الناتجة عنها، مؤكدًا أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، قد أصدر تعليمات بفتح المستشفى غدا الجمعة، لمرضى الغسيل الكلوى وعددهم 34 مريضا، ليتم عمل جلسات الغسيل على فترتين للمرضى الذين لم يتمكنوا من إجراء الغسيل الكلوى اليوم بسبب الحريق.
وأكد وكيل الوزارة أنه بناء على توجيهات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضى تم إصدار تعليمات مشددة لمستشفى رأس التين، ومستشفى أبو قير برفع درجة الاستعداد القصوى لتلقى أى حالات إصابة من الحريق.
وزارة الصحة
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