تضرر 3 عقارات جراء حريق مصنع بويات الإسكندرية

محمد سلطان محافظ البحيرة11

مها يونس



أكد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، أنه لا وجود لخسائر بشرية في الأرواح بحادث حريق مصنع بويات حي العجمي، مشيرا أن الخسائر الأولية تشير إلى تضرر عدد ثلاثة عقارات مجاورة للمصنع، وأنه يتم الآن السيطرة عليه من قبل قوات الحماية المدنية



والجهات المعنية، وأوضح أنه يتم حاليا حصر جميع خسائر الحريق، جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ موقع الحادث علي الطبيعة، بحضور جميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



وكانت الإسكندرية قد شهدت اندلاع حريق ظهر اليوم في مصنع بويات كائن بحي العجمي غرب المدينة.