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طاقة
الملا يبحث زيادة الاستثمارات الإيطالية بقطاع البترول
الخميس 26 أكتوبر 2017 02:46 م
طارق الملا جديد
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طارق الملا جديد
نسمة بيومي وعمر سالم
بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، مع السفير الإيطالى الجديد بالقاهرة جامباولو كانتينى، سبل زيادة تعزيز ودعم العلاقات المشتركة، وموقف الشراكات القائمة والفرص الاستثمارية المتاحة.
وثمن الملا دور الاستثمارات الإيطالية بقطاع البترول فى مجال البحث والاستكشاف، التى يأتى على رأسها شركة إينى وتنفيذها مشروع تنمية حقل ظهر العملاق، وشركة أديسون ومشروعاتها التنموية بمنطقة أبى قير البحرية، وكذلك الخبرة المتميزة لشركة تكنيب فى مجال تنفيذ المشروعات، أهمها مشروعى توسعات ميدور وإنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بمعمل تكرير أسيوط للبترول.
وأكد أن العلاقات المصرية الإيطالية، خاصة فى مجال البترول والممتدة منذ خمسينات القرن الماضى تعد نموذجاً متميزاً للتعاون الجاد بين الجانبين، ولها مساهمة إيجابية فى تعزيز العلاقات المشتركة، واستعرض الوزير خلال اللقاء قانون الغاز الجديد وتأثيره فى جذب المزيد من الاستثمارات والشركات العالمية لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض مصر.
وأعرب السفير الإيطالى عن سعادته بالتواجد فى مصر وتقدير بلاده العميق للعلاقات المشتركة بين البلدين، خاصة فى المجالات الاقتصادية والتى يأتى فى مقدمتها التعاون مع قطاع البترول الذى يعمل على كشف إمكانياته وإطلاق مكامنه، وفق أسس واضحة ولديه فرص واعدة فى زيادة الإنتاج من البترول والغاز الطبيعى وزيادة عوائد الثروات التعدينية.
ولفت إلى دعم بلاده للدولة المصرية وأنها تدرس الفرص الاستثمارية التى يطرحها قطاع البترول بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة فى إطار رغبة بلاده للتوسع فى شراكتها مع القطاعات الناجحة بمصر.
البترول
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