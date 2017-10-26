وصول أولى الرحلات السياحية بخط العقبة السخنة لميناء الغردقة

نادية صابر



وصلت السفينة "CLIO Valletta" ميناء الغردقة صباح اليوم، والتي ترفع عالم مالطا في أولي رحلاتها علي الخط الملاحي العقبة /السخنة /الغردقة، وعلي متنها 86 سائحا.



وأكد العميد هيثم محمد مدير ميناء الغردقة البحرى، أن الميناء يخدم السياحة العالمية بمنطقة البحر الأحمر، وسياحة اليخوت بأنواعها وسفن الرحلات الطويلة وخطوط الملاحة البحرية لنقل السياح والركاب من السعودية ودول الخليج إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.



وقال في تصريحات إنه سيتم تشغيل الرحلة مرتين أسبوعيًّا حيث بدأت اليوم بالسفينة CLIO، والرافعه لعلم "مالطا" ميناء الغردقة على أن يتم استقبال الرحلة الثانية يوم الأحد المقبل، والقادمة من العقبة إلى الغردقة ثم السخنة.



وأكد مدير ميناء الغردقة البحرى أن الميناء يخدم السياحة العالمية بمنطقة البحر الأحمر، وسياحة اليخوت بأنواعها وسفن الرحلات الطويلة وخطوط الملاحة البحرية لنقل السياح والركاب من السعودية ودول الخليج إلى ميناء شرم الشيخ البحرى.



وأعلنت شركة موانئ دبي في بيان صحفي اليوم عن استقبالها السفينة "كليو" اليوم وعلى متنها 100 سائح، مؤكدة إقامتها احتفالاً للترحيب بالوفد السياحي، حيث تضمن الاحتفال فقرة للفنون الشعبية المصرية، سافر السائحون بعد ذلك في زيارة قصيرة للقاهرة لمشاهدة الأهرامات، قبل أن يعودوا مرة أخرى لميناء السخنة، ليواصلوا رحلتهم إلى الغردقة.



يذكر أن "المال" انفردت في عددها 15 أكتوبر الماضي، عن بدء تشغيل رحلات سياحية منتظمة لسفن الكروز العملاقة للخط الملاحى «العقبة- الغردقة- السخنة»، بدءًا من 26 من الشهر الحالى، مرتين أسبوعيًّا.



وصرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر أن موانئ الهيئة تشهد اليوم نشاطا ملحوظا فى حركة السفن السياحية حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة السياحية Mein Chiff و على متنها 1811 سائحا من جنسيات مختلفة و 860 فرد طاقم وهى بطول 265 مترا وعرض 32 مترا وغاطس 8.5 متر وجنسيتها مالطا قادمة من ميناء الاسكندرية.



كما يستقبل الميناء السفينة السياحية Nautica و على متنها 668 سائح من جنسيات مختلفة و 397 فرد طاقم و هى بطول 181 مترا و عرض 25 وغاطس 6 متر قادمة من ميناء شرم الشيخ وذلك لزيارة المناطق الاثرية بمدينتى الاقصر واسوان.



وشدد اللواء هشام ابو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر على مديرى الموانئ بضرورة التنسيق مع كافة أعضاء المجتمع المينائى لسرعة انهاء الاجراءات وتقديم كافة التسهيلات واعطاء اولوية خاصة لتراكى السفن السياحية بالميناء، والزام التوكيلات والشركات السياحية بتوفير باصات مكيفة لاصطحاب السائحين اثناء جولاتهم يرافقها سيارات شرطة السياحة و قوات التأمين و ذلك لجذب العديد من السفن وإظهار الموانئ المصرية بما يليق بها من مكانة والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان.



