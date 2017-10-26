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اقتصاد وأسواق
جهاز المشروعات يوقع 7 عقود بتمويل 10.2 مليون جنيه
الخميس 26 أكتوبر 2017 01:25 م
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
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نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
أحمد الدسوقى:
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر منذ قليل، 7 عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر بقيمة 10.2 مليون جنيه.
وقالت نيفين جامع، رئيس الجهاز، إن الجمعيات تقع فى 5 محافظات هى "القاهرة، والفيوم، والمنيا، والدقهلية وأسوان.
وأشارت إلى أنه تم توفير التمويل من خلال عدة اتفاقيات، أبرزها اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع، واتفاقية تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين الممولة من الصندوق الدولى للتنمية "الايفاد".
وتوقعت أن يتيح التمويل ما يقرب من 2040 مشروع متناهى الصغر في المحافظات الخمسة.
وأكدت أن التمويل يستفيد منه حوالي 2240، ويصل حجم القرض متناهى الصغر للعميل النهائي إلى 10 ألاف جنيه.
ولفتت إلى سيتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات، أو تكون المرأة المستفيد الرئيسي منها، خاصة المرأة المعيلة، وذلك بهدف دعمهن اقتصاديا واجتماعيا.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى دائما إلى تشجيع إقامة المشروعات متناهية الصغر بهدف تحسين مستوى المعيشة من خلال توفير فرص عمل مستقرة، والتوسع فى تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الكفاءة والخبرة، والمنتشرة بالقرى والأحياء فى جميع محافظات الجمهورية.
اقتصاد وأسواق
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